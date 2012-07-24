У Табачника божатся, что стипендии студентам не урежут

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОУ.

"Последние изменения к порядку индексации доходов граждан направлены на приведение в соответствие механизма начисления индексации стипендии к действующему механизму начисления индексации заработной платы и пенсии", - отмечается в сообщении.

В Минобразования разъясняют, что "решение правительства имеет целью усовершенствование нормативно–правовой базы и нормирования действующего механизма индексации и осуществлено с полным соблюдением процедуры подготовки документов такого уровня, включая согласование профсоюзов".

При этом в Минобразования обещают в ближайшее время совместно с Министерством социальной политики, Министерством финансов подготовить совместное письмо с разъяснениями и конкретными примерами применения порядка индексации стипендий.

Также в министерстве отметили, что новый порядок начисления индексации стипендий не будет относиться к студентам первого года обучения магистрата; студентов второго – четвертого года обучения бакалаврата и пр.

"Размер обычной академической стипендии студента университета составляет 530 гривен а месяц, а индексация стипендии на сегодняшний день составляет 36,7%. Таким образом, проиндексированная стипендия составляет на сегодняшний день 724,51 гривни", - подчеркнули в Минобразования, отметив, что новая редакция Закона Украины «О высшем образовании» предусматривает установление минимального размера академической стипендии на уровне, не ниже прожиточного минимума (на сегодняшний день это 1102 грн.). "С принятием указанного Закона Верховной Радой Украины исчезнет необходимость в применении порядка индексации стипендии вообще", - отметили в Минобразования.