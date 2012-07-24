Суд по делу Пукача возобновят в сентябре: отпуск

Как сообщила УНИАН представитель интересов вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, решение о перерыве в слушании дела суд объявил сегодня.

"Я считаю правильным, что суд наконец-то объявил перерыв и отложил слушание дела до 4 сентября. Участники процесса смогут реализовать свое право на отпуск", - сказала В.Теличенко.

Она выразила мнение о том, что столь длительный перерыв в судебных заседаниях не является нарушением права А.Пукача на разумный срок судебного рассмотрения.

Адвокат также сообщила, что на сегодняшний день суд допросил 11 из 13 заявленных свидетелей.

"Осталось допросить двух свидетелей, местонахождение которых прокуратура устанавливает, поскольку данные о месте их проживания устарели", - отметила В.Теличенко.

Она подчеркнула, что намерена заявить ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, поскольку из показаний тех, кто был допрошен, невозможно надлежащим образом установить обстоятельства и мотив преступления.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении А.Пукача.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Дело А.Пукача рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.