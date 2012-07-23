Иск оппозиции против Януковича подписали 42 тысячи человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Фронт Змін”.

На сегодняшнее утро 42380 чел. заполнили заявления о присоединении к судебному иску.

Кроме этого, подписями под листовками «Украина против Януковича» акцию поддержали 80600 чел.

В пресс-службе напомнили, что о развертывании акции «Украина против Януковича» Объединенная оппозиция «Батьківщина» объявила 16 июля. Она обращается в Высший административный суд Украины с иском против Президента В.Януковича. Истцом от имени Объединенной оппозиции является Арсений Яценюк. Каждый может присоединиться к этому иску как третье лицо.

Для сбора подписей на улицах городов во всех регионах Украины установлены информационные палатки Объединенной оппозиции «Батьківщина».

В то же время в оппозиции утверждают, что власть пытается помешать сбору подписей. В частности, 18 июля в Харькове представители горисполкома пошли «в рукопашную» на палатки «Украина против Януковича». Директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами городского совета Валентин Топчий собственноручно пытался сломать палатку, отталкивал участников акции. После этого несколько десятков милиционеров начали задерживать активистов.

После развертывания акции «Украина против Януковича» в Донецкой области налоговая милиция начала обыски на предприятии, которое принадлежит семье Александра Ярошенко, председателя Донецкого штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина».

На следующий день после старта акции на Буковине неизвестные установили наблюдение за председателем Черновицкого избирательного штаба Объединенной оппозиции Максимом Бурбаком. Все его передвижения происходят в сопровождении автомобиля, из которого неизвестные лица проводят несанкционированную фотосъемку.