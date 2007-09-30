На участке №10 в Джанкое (округ №3) задержана член избирательной комиссии, которая выдавала по 5 бюллетеней для голосования в одни руки.

Как рассказал по телефону корреспонденту УНИАН член окружкома №3 Сергей КУЛИК, задержал члена комиссии с поличным – при выдаче 5 бюллетеней – наблюдатель от блока «КУЧМА». По его данным, задержанная женщина была включена в комиссию от блока «Наша Украина».

В настоящее время ожидается прибытие сотрудников милиции на участок.