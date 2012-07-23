Кожемякина пустили к Тимошенко после Кокса

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям со средствами массовой информации, общественностью и международному сотрудничеству Государственной пенитенциарной службы Украины, он прибыл в больнице в то время, когда общение Ю.Тимошенко и ее защитника, народного депутата Сергея Власенко с представителем Европейского парламента Пэтом Коксом уже началось.

А.Кожемякин настаивал на том, чтобы и его допустили к участию во встрече, хотя ни одним нормативным актом такие неограниченные возможности для всех желающих иметь свидания с осужденными не предусмотрены, отмечается в сообщении.

Руководством Государственной пенитенциарной службы было предоставлено разрешение А.Кожемякину на свидание с Ю.Тимошенко после того, как завершилась ее предыдущая встреча.