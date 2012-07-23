Юра Енакиевский станет почетным гражданином
10:27, 23 июля 2012Политика
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Народный депутат Украины от Партии регионов Юрий Иванющенко представлен к званию «Почетный гражданин города Енакиево».
Иванющенко представлен к званию
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте решения сессии городского совета Енакиево, размещенном на официальном сайте горсовета. Сессия утвердит решение в августе 2012 года.
В проекте решения отмечается, что высокого звания Ю.Иванющенко будет удостоен «за весомый вклад в духовное и литературное развитие города Енакиево, активную общественную деятельность».
В решении горсовета также говорится, что с ходатайством о присвоении звания Ю.Иванющенко выступил отдел здравоохранения городского совета.
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