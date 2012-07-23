Юра Енакиевский станет почетным гражданином

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте решения сессии городского совета Енакиево, размещенном на официальном сайте горсовета. Сессия утвердит решение в августе 2012 года.

В проекте решения отмечается, что высокого звания Ю.Иванющенко будет удостоен «за весомый вклад в духовное и литературное развитие города Енакиево, активную общественную деятельность».

В решении горсовета также говорится, что с ходатайством о присвоении звания Ю.Иванющенко выступил отдел здравоохранения городского совета.