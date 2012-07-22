СМИ: Тимошенко просит интенсифицировать ее реабилитацию

Об этом заявила заместитель главного врача больницы № 5 «Укрзализныци» в Харькове Ирина Фурса.

Как сказала Фурса, врач-невропатолог, который лечит бывшего премьер-министра при отсутствии немецких врачей, Тимошенко написала заявление, в котором просит увеличить ей нагрузку и количество реабилитационных процедур со следующего понедельника, сообщает Радио Свобода.

«Поскольку назначением процедур занимается немецкая сторона, я согласовала этот вопрос с председателем берлинской клиники« Шарите »Карлом Максом Айнгойплем», - добавила она.