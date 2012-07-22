СМИ: Тимошенко просит интенсифицировать ее реабилитацию
17:24, 22 июля 2012Политика
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Юлия Тимошенко просит врачей со следующей недели усилить курс реабилитации.
Тимошенко написала заявление
Об этом заявила заместитель главного врача больницы № 5 «Укрзализныци» в Харькове Ирина Фурса.
Как сказала Фурса, врач-невропатолог, который лечит бывшего премьер-министра при отсутствии немецких врачей, Тимошенко написала заявление, в котором просит увеличить ей нагрузку и количество реабилитационных процедур со следующего понедельника, сообщает Радио Свобода.
«Поскольку назначением процедур занимается немецкая сторона, я согласовала этот вопрос с председателем берлинской клиники« Шарите »Карлом Максом Айнгойплем», - добавила она.
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