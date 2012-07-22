Донецком за полгода заинтересовались еще 5 партий

Главным управлением юстиции в Донецкой области в I полугодии 2012 года было зарегистрировано 5 областных организаций политических партий, и теперь в регионе имеют свои представительства 166 политических партий из всех 202, зарегистрированных в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции в Донецкой области, среди зарегистрированных в этом году региональная парторганизация политической партии «Блоковая партия», облорганизация политпартии «Удар» (украинский демократический альянс за реформы Виталия Кличко), облорганизация политической партии «Партия украинского народа».

В сообщении также указали, что в целом в течение I полугодия 2012 года отделом регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей, печатных средств массовой информации и легализации объединений граждан регистрационной службы Главного управления юстиции в Донецкой области было рассмотрено свыше 300 документов по вопросам легализации объединений граждан и других общественных формирований.

По результатам рассмотрения документов принято решение о регистрации 27 общественных организаций (общее количество 1334) и о легализации путем письменного уведомления об основании 17 общественных организаций (общее количество 331). Среди них по направленности, как и раньше, большинство составляют профессиональные общественные организации и общественные организации физкультурно-спортивного направления. Например, зарегистрирована Донецкая областная общественная организация "Ассоциация торговых представителей", общественная организация "Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Донецкой области", общественная организация "Спортивный клуб фигурного катания "6.0", Донецкая областная общественная организация "Окинава Годзю-рю Карате-до Джундокан", Общественная организация "Мусульманская организация "Аль-Рисаля" и др.

С целью осуществления благотворительной деятельности в области зарегистрировано 11 благотворительных организаций (общее количество 384).

По направлению работы Главного управления юстиции в Донецкой области относительно государственной регистрации печатных средств массовой информации рассмотрено около 130 заявлений печатных средств массовой информации. По результатам рассмотрения принято решение о регистрации 120 печатных средств массовой информации. Почти 80 % из зарегистрированных печатных СМИ составляют бюллетени, которые содержат название "Наша Украина".

Анализ зарегистрированных средств массовой информации свидетельствует о том, что преобладают издания журнального типа, которые издаются на русском языке и которые по целевому назначению относятся к информационным средствам массовой информации. Среди основателей печатных СМИ преобладают граждане Украины.