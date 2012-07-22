Азаров вместе с миллионами украинцев скорбит из-за смерти Ступки

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

«Украина потеряла талантливого актера, который оставил весомый след в украинском искусстве. Богдан Сильвестрович был поистине народным артистом, творчеством которого восхищались миллионы людей во многих уголках мира», - отметил глава правительства.

Премьер-министр направил правительственную телеграмму соболезнования родным артиста.

«Выражаю искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой. Вместе с Вами скорбят миллионы украинцев, почитателей непревзойденного таланта Богдана Ступки во всем мире», - говорится в правительственной телеграмме.

Для организации похорон Богдан Ступки создана правительственная комиссия, которую возглавил министр культуры Украины Михаил Кулиняк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, на 71-ом году жизни скончался Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года тому назад в Германии ему была сделана операция на сердце.

Б.Ступка будет похоронено 24 июля. Прощание с величайшим актером будет проходить во вторник на сцене театра имени И.Франко.

***Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993, за главную роль в представлении «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011).

Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся в почти в ста фильмах.