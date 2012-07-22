Присяжнюк открестился от Поплавского: партия ректора не выдвигала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Присяжнюк сказал сегодня в интервью журналистам в Вышгороде, где проходит этап Чемпионата мира по водной «Формуле-1».

«Это не совсем верная информация – собрание Киевской областной организации Партии регионов Поплавского кандидатом не выдвигало, поскольку он не является членом партии, хотя и присутствовал на нем», - сказал А.Присяжнюк.

В то же время он отметил, что так же по тем же причинам собрание не выдвигало кандидатами в депутаты директора агропредприятия «Нива Переяславщины» Александра Мостипана и директора КП «Белоцерковхлебопродукт» Ивана Шилова.

На уточняющий вопрос, будут ли принимать участие указанные лица в выборах как кандидаты в депутаты, А.Присяжнюк сказал: «Пойдут ли они, жизнь покажет. Лучше спросить у них самих. Но я не исключаю, что они могут пойти как самовыдвиженцы».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Партии регионов, участники собрания Киевской областной организации Партии регионов приняли решение о выдвижении М.Поплавского и народного депутата Татьяны Засухы кандидатами в народные депутаты по мажоритарному округу Киевской области от Партии регионов.

Также сообщалось о выдвижении кандидатами в депутаты народного депутата Петра Мельника, депутатов Киевской облсовета Александра Онищенко, Ярослава Москаленко и Сергея Кацубы, председателя Броварской городской организации Партии регионов Сергея Федоренко, директора аграрного предприятия "Нива Переяславщины" А.Мостипана и директора КП "Белоцерковхлебопродукт" И.Шилова.