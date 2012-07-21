Поплавский идет в депутаты под крылом ПР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, соответствующее решение приняли вчера в Вышгороде участники собрания киевской областной организации Партии регионов.

Также кандидатами в депутаты избраны: народный депутат Петр Мельник, депутаты Киевской облгосадминистрации Александр Онищенко, Ярослав Москаленко и Сергей Кацуба, председатель Броварской городской организации Партии регионов Сергей Федоренко, директор аграрного предприятия "Нива Переяславщины" Александр Мостипан и директор КП "Белоцерковхлебопродукт" Иван Шилов.

Избранных кандидатов, которые будут баллотироваться в округах №№ 91-98, собранию представил глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк.

Он заметил, что за последние два года Киевская область заняла лидирующую позицию среди регионов Украины по показателям социально-экономического развития.

"Мы вывели наш регион с последнего на первое место среди областей Украины по показателям социально-экономического развития. Мы вернули доверие инвесторов, о чем свидетельствуют 16 млрд грн привлеченных инвестиций и 500 реализованных за 2 года инвестиционных проектов. Вдвое увеличили количество ежегодно создаваемых рабочих мест и на четверть уменьшили уровень безработицы. Построили самые крупные в стране предприятия по производству хлеба и детского питания, возобновили работу 11 сахарозаводов. Выдали свыше 200 тысяч государственных актов на землю, которые люди ожидали годами. И это - достижения всех людей, всех жителей Киевской области, независимо от взглядов и мнений", - заявил А.Присяжнюк.

Он подчеркнул, что Киевщина имеет все необходимые ресурсы, чтобы стать образцовым регионом Украины.