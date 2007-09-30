В Чернигове произошла драка между членами окружной избирательной комиссии

В Чернигове в окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа № 211 зафиксирован острый конфликт – здесь состоялась драка между представителями от оппозиции и коалиции. Об этом сообщил во время брифинга в независимом пресс-центре «Выборы-2007» руководитель избирательных программ Общественной сети “Опора” Александр ЛОМАКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его информации, около 7.10 в окружной избирательной комиссии ТИО № 211 побились заместитель председателя комиссии, представитель от НУ-НС Сергей СОЛОМАХА и член комиссии от КПУ Валерий СОЛДАТОВ.

По словам А.ЛОМАКО, С.СОЛОМАХА разорвал списки на внесение изменений в состав УИК города. Он утверждает, что сделана попытка фальсифицировать постановление комиссии №41, поскольку, по его словам, постановление касалось других вещей, а не изменений в составе УИК. В свою очередь, представители комиссии от коалиции обвиняют С.СОЛОМАХУ в срыве выборов.

«На 9.30 заседание ОИК еще не началось. Это наиболее проблемный округ. Все на месте, но ссорятся», - констатировал А.ЛОМАКО.

Также он прогнозирует, что в окружной комиссии могут быть проблемы с приемом протоколов УИК и объявлением итогов голосования в г. Чернигове.