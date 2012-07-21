Глава областного штаба оппозиции: это выборы по-донецки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

По его словам, обыски в Мариуполе он связывает со своей пресс-конференцией 17 июля, на которой призвал жителей Донецкой области принять участие в акции «Украина против Януковича».

«Не прошло и двух суток, как в офис фирмы, одним из учредителей которых является моя дочь, пришли с очередной проверкой. Подчеркну, что Эмма Александровна Ярошенко – одна из восьми учредителей, но постановление было выписано на ее имя. – рассказал А.Ярошенко. – И так по всей Украине... А что это значит? То, что властью движет страх, она пытается себя обезопасить, но я заявляю о том, что мы продолжаем работать. А подобные действия я воспринимаю как давление, политический беспредел. Это выборы по-донецки».

Он напомнил, что в ходе обыска на фирме были изъяты жесткие диски и все папки с бухгалтерскими отчетами за последние 3 года. По словам А.Ярошенко, произвести фото- или видеофиксацию документов, подтверждающих правомерность обыска, сотрудники налоговой милиции не позволили, однако, как удалось заметить сотрудникам фирмы, бумаги на обыск были выписаны на «Торговый Дом Яруд», в то время как в обыскиваемом офисе уже порядка трех лет располагается другое предприятие «ООО Яруд Недвижимость».

«Я расцениваю этот факт (обыска) как акт политического давления на меня, как лидера оппозиции, через моих родственников», - подчеркнул оппозиционный лидер.

При этом он добавил, что за полтора года регулярных обысков всех налоговиков уже знает в лицо. «Когда я вчера спросил, понимают ли они (налоговики, которые осуществляли обыск), что сейчас выполняют политический заказ – те опустили глаза. Ясно, что есть человеческий фактор - они исполнительные люди. Но неужели не понятно, что это провокация, что у людей, тех же сотрудников обыскиваемых фирм, уже накипело и они взорвутся. Поверьте, что в конце обыска были и извинения, и они объяснить что-то пытались», - сказал А.Ярошенко, отметив, что обыски для него уже стали обычным делом, ведь «на одном из предприятий за последние 1,5 года провели 12 обысков».

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Со своей стороны пресс-служба Государственной налоговой службы в Донецкой области, комментируя проведение обысков в Мариуполе, сообщила, что 19 июля в области была выявлена организованная преступная группа, члены которой занимались разработкой и реализацией различных схем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, созданием сети «фиктивных» фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем. Было отмечено, что организатором преступной группы стал 45-летний житель Мариуполя, который привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. При этом в сообщении подчеркнули, что все мероприятия «проводились исключительно в рамках закона с целью проверки хозяйственной деятельности, политическая подоплека была абсолютно исключена».

Налоговики заявили, что «и в дальнейшем нарушения налогового законодательства будут решительно пресекаться независимо от политической принадлежности нарушителей».

Однако А.Ярошенко опроверг, что против него возбуждено уголовное дело «касательно данной информации».

«В отношении меня, что касается данной информации, уголовное дело не возбуждено по той теме, которая вышла со ссылкой на налоговую службу», - сказал оппозиционер. И напомнил, что против него уже более года назад было возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), но суд первой инстанции признал невиновность А.Ярошенко, а Апелляционный суд направил дело на доследование в областную прокуратуру.