Власенко говорит, что власть готовится притащить Тимошенко на суд

"Власть распространяет лживые заявления о том, что Юлия Тимошенко якобы качает пресс, поднимает штангу и почти готова представлять Украину на Олимпийских играх в Лондоне. На самом деле это сделано лишь с одной целью, чтобы подготовить украинское общество и граждан к тем противоправным незаконным действиям, которые власть хочет совершить в отношении Юлии Тимошенко для ее силовой, незаконной доставки в зал судебного заседания 23 июля", - сказал С.Власенко, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

Защитник подчеркнул, что в течение последних двух недель Ю.Тимошенко не может заниматься даже лечебной физкультурой из-за ухудшения состояния здоровья. "Должен отметить, что даже когда проводились лечебные занятия, в связи с тем, что Юлия Тимошенко не может самостоятельно передвигаться, они проводились в положении лежа, на специальном медицинском оборудовании", - подчеркнул он.

С.Власенко также считает абсурдной информацию о подготовке побега Ю.Тимошенко. "Особенно" пикантно "это выглядит на фоне того, что Юлия Тимошенко не то что бегать, она ходить не может. Поэтому невозможно организовать даже поход, а не то, что побег", - подчеркнул защитник.

"Мы абсолютно понимаем, что сейчас, с каждым днем в ожидании рассмотрения дела в Европейском суде, мы будем получать все больше и больше новых абсурдных заявлений относительно лидера оппозиции, которая сегодня находится заложником гражданина Виктора Януковича", - заявил С.Власенко.