У властей Крыма начали сдавать нервы?

Председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА сегодня пытался препятствовать работе заместителя Постоянного представителя Президента Украины в АРК, заявляет Представительство главы государства.

«У властей Крыма после неудачных попыток скомпрометировать Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым и его должностных лиц, обвинив их в дестабилизации ситуации в автономии и коррупции, начали «сдавать нервы», и они перешли к прямому препятствованию Представительству в участии в работе республиканских органов управления», - говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН.

Как утверждают в Представительстве, сегодня перед началом внеочередного заседания Совета министров АРК его председатель В.ПЛАКИДА «пытался удалить из зала заседания заместителя Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Валерия ПРОБЕЙ-ГОЛОВА, мотивируя это тем, что в работе заседания должен принимать участие Представитель главы государства, а не его заместитель».

В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА обратил внимание руководителя Совмина АРК на незаконность таких требований. После чего, как утверждают в Представительстве, В.ПЛАКИДА «потребовал освободить рабочий стол и пересесть на места для приглашенных и технического персонала, чем были созданы неприемлемые условия для ознакомления с вынесенными на заседание документами, участия в обсуждении проектов нормативно-правовых актов и полноценной работы в заседании».

В этой связи Представительство Президента Украины в Крыму предупреждает председателя Совмина и других должностных лиц автономии об ответственности, которая за препятствие выполнению функциональных обязанностей Представительства предусмотрена Законом Украины «О Представительстве Президента Украины в АР Крым» и Уголовным кодексом Украины. Кроме того, Представительство оставляет за собой право проинформировать главу государства Виктора ЮЩЕНКО об указанном инциденте, а также обратиться в прокуратуру Крыма для соответствующего реагирования.

Как сообщал УНИАН, накануне первый вице-спикер парламента Крыма Сергей ЦЕКОВ обвинил В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВУ в коррупции. Кроме того, С.ЦЕКОВ заявил, что Представитетельство Президента только дестабилизирует ситуацию в автономии.

В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА назвал обвинения С.ЦЕКОВА «черным предвыборным пиаром».

Постпред Президента в АРК Владимир ХОМЕНКО заявил, что негативную реакцию со стороны крымской власти вызвала его критика относительно подготовки избирательных списков, а также заявления о земельном беспределе на полуострове.