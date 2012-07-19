Журналистов отпугивают от ГПУ «бомбой»

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимает участие около сотни представителей медиа.

Поводом для проведения акции протеста стали действия властных структур – налоговой и прокуратуры – относительно интернет-издания LB.ua и телеканала ТВi, которые представители журналистского сообщества квалифицируют как давление и как намерение уничтожить независимые СМИ в Украине. В акции принимают участие и представители этих медиа.

В начале акции к журналистам подошли сотрудники милиции, которые сообщили, что поступила информация о якобы заминировании пожарной части, находящейся вблизи здания Генпрокуратуры.

Однако представители СМИ не верят в достоверность этой информации и продолжают проводить акцию.

Кроме того, полковник милиции, который общался с журналистами, заметил, что они несвоевременно подали заявку на проведение акции.

В то же время серьезных препятствий проведению акции правоохранители не создают.

Как сообщал УНИАН, Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз журналистов Украины обнародовали заявление, в котором требуют от Президента Украины Виктора Януковича как гаранта Конституции принять все меры к тому, чтобы давление на независимые СМИ в Украине прекратилось.

НМПУ и НСЖУ считают, что В.Янукович как глава государства должен стать на защиту LB.ua и ТВi. Иначе он лично будет нести всю ответственность за уничтожение независимых СМИ в Украине, подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 18 июля с.г. прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля. Речь идет о публикации sms-переписки депутата на ресурсе LB.ua в ноябре 2011 года. В статье размещено фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки рассматривалось в суде.

5 июля В.Ландик обратился к прокурору Печерского района Киева с просьбой прекратить уголовное преследование журналистов LB.ua.

Но прокуратура все равно возбудила уголовное дело. 18 июля пресс-секретарь прокурора Киева Мирослава Мушка сообщила, что В.Ландик настаивал на рассмотрении своего заявления и принятии прокуратурой процессуального решения по факту нарушения тайны его переписки.

Она отметила, что действительно в СМИ со слов редактора Интернет-издания информационного портала LB.ua была информация о примирении сторон указанного конфликта. «Однако после этого в прокуратуру поступило заявление от народного депутата, в котором он просил принять процессуальное решение по предыдущему заявлению от 21 июня 2012 года. А поэтому, согласно требованиям законодательства, прокуратурой Печерского района Киева проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни», - сказала М.Мушка.

12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя телеканала ТВi Николая Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн грн в бюджет. Н.Княжицкий говорит, что суды по этому делу он уже выиграл, и что он все налоги оплатил. Налоговая милиция начала проверку документации телеканала, хотя председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко еще в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.