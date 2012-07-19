Черновецкий рассказал, чем мается его душа

Об этом он заявил в интервью газете “Сегодня” (№158 от 19 июля).

“Я считаю, что я был успешным мэром. Для начала в первый же год после победы на выборах мэра я в 5 раз увеличил бюджет Киева. Эти громаднейшие суммы утаивались от киевлян «прошлой» властью, а я вытащил их из тени”, - сказал Л.Черновецкий.

Кроме того, к числу своих успехов он относит создание в Киеве мощнейшего в Украине колл-центр с мгновенной реакций на любые проблемы киевлян, принятие важнейших решений в Киевсовете и КГГА исключительно после обсуждения их в прямом эфире со всеми киевлянами, установление социальных надбавок более чем полумиллиону киевлян.

“И только беспощадный экономический кризис 2008-2009 гг. вынудил меня прекратить эту помощь. Эта помощь касалась не только «любимых бабушек Черновецкого», как принято иронизировать в прессе: надбавки из городского бюджета платились и врачам, и учителям”, - отметил Л.Черновецкий.

Также одним из успехов своей деятельности экс-мэр считает масштабные стройки важнейших инфраструктурных объектов столицы: метро на Теремки, развязки на Московской площади, Гаванский мост.

“К сожалению, мне не удалось лично сдать в пользование киевлянам эти проекты - отсутствие поддержки на уровне государства и кризис 2008 года вынудили меня их приостановить. Но я горжусь тем, что начинал эти проекты, и при моем мэрстве, хотя и новым руководством КГГА, их удалось открыть. С другой стороны, Центр сердца, станция метро «Красный Хутор», школы, детские садики и множество других объектов – это то, что мне посчастливилось и построить, и открыть”, - сказал Л.Черновецкий.

При этом главной своей ошибкой, “последствия которой я переживаю в душе до сих пор”, Л.Черновецкий считает излишнюю политизированность своего поведения на посту мэра и недооценку последствий своей самостоятельности.

“Рост моей популярности среди киевлян и неординарность моих решений, направленных на улучшение жизни тех из них, кто нуждался в моей опеке в первую очередь (а это люди, доход которых в месяц составлял 100-200 долларов), привели к коллапсу власти в Киеве. Любые мои решения по самым важным вопросам жизнедеятельности города массово стали отменяться либо указами Президента, либо постановлениями Кабмина, судами, которые инициировали политики, либо грубо извращаться в СМИ”, - отметил Л.Черновцкий.

“Ошибок и просчетов было много, и коррупция, конечно, была, как и во всей стране. Ни больше и не меньше, просто масштабы Киева с другими регионами страны несравнимы. Но лично я не приобрел ни в Киеве, ни в Украине ни одного сантиметра земли и не приватизировал ни одного предприятия. Хотя по закону мог это делать. И деньги для такой приватизации у меня были абсолютно легальные, поскольку я продал в 2008 году одной из крупнейших финансовых групп Европы принадлежащий мне «Правэкс-банк» за 750 млн долларов. Но поскольку правила приватизации, установившиеся в стране, я считал и считаю несправедливыми, не равными для всех, я не хотел участвовать в этих процессах”, - подчеркнул Л.Черновецкий.