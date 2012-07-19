В Ровно почтили память командующего армией УНР

Как передает корреспондент УНИАН, в честь дня рождения полковника цветы были возложены к его мемориальной доске, которая установлена на стене военного госпиталя на улице Вербовой, где он лечился и умер летом 1919 года (сегодня это тоже военный госпиталь 13-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины).

После этого участники акции отправились к могиле-памятнику В.Тютюнника на Дубенском кладбища, где также состоялось возложение цветов и чествования командующего Армии УНР.

Условием участия в акции, по требованию ее организаторов, было отсутствие партийной символики. И, как сообщили в пресс-службы облорганизации Украинской народной партии, в связи с этого в чествовании памяти полковника В.Тютюнника не приняли участие некоторые оппозиционные силы.

Среди тех, кто пришел почтить память В.Тютюнника, были председатель городской организации УНП Роман Коваль, председатель областной организации партии „Украинская платформа "Собор” Анатолий Ляшецкий, председатель городской организации Украинской национальной консервативной партии Виталий Лавренчук, секретарь областной „Просвиты” Александр Волощук, председатель Ровенского областного Братства воинов УПА им. Клима Савура Василий Кирилюк и другие политические и общественные деятели.