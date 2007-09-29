Тимошенко выиграла суд у Мороза

Окружной административный суд г. Киева полностью удовлетворил исковые требования лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и признал клеветническими сведения, распространенные председателем Верховной Рады V созыва Александром МОРОЗОМ во время встречи с представителями дипломатического корпуса 20 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, во время вышеупомянутой встречи А.МОРОЗ обвинил Ю.ТИМОШЕНКО в подкупе членов участковых избирательных комиссий.

Суд установил недостоверность такой информации и отметил, что А.МОРОЗ не предоставил ни одного доказательства, которое бы как-то обосновывало его высказывания.

«А.МОРОЗ не явился на ни одно из четырех судебных заседаний, в которых коллегия судей выясняла обстоятельства дела. Таким образом, суд снял все обвинения отдельных политических сил о якобы нарушениях законодательства лично Ю.ТИМОШЕНКО и БЮТ, признав их голословными, недостоверными и бездоказательными”, – сообщил представитель блока в суде Владимир ПИЛИПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября во время встречи с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, А.МОРОЗ заявил, что в Украине осуществляется «подкуп членов избирательных комиссий». В этом он обвинил БЮТ. По словам А.МОРОЗА, эта политическая сила, в частности в Днепропетровской области, «платит по 700 грн. членам участковых комиссий, чтобы они обеспечили соответствующий результат, а тем, кто будет агитировать на территории области голосовать за эту политическую силу - 1000 долларов в месяц».