Табачник откликнулся на претензии Азарова к туалетам

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник надеется, что максимум до середины октября во всех украинских школах проблема с использованием уличных туалетов будет решена и в учебных заведениях будут обустроены туалеты внутри помещений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Если до 1 сентября нет, то до 1 октября, до середины октября это абсолютно реалистично. Это не такие уж большие затраты», - сказал Д.Табачник.

При этом министр подчеркнул, что решение данного вопроса находится в компетенции местных органов власти.

Напомним, вчера после посещения Деснянской водопроводной станции премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил местным чиновникам о необходимости обустройства помещений сельских школ стационарными туалетами.

«Если говорить в целом по Украине, то у нас 70% сельских населенных пунктов не имеют канализации. Мы ставим задачу, чтобы сельские школы имели теплые туалеты, чтобы дети наши не бегали в туалет на улицу в минус 36 градусов, и не простужались… Я не стесняюсь спрашивать, когда приезжаю (в регионы) и не просто спрашивать буду. Вот 1 сентября наступит, будем принимать меры к тем, кто не выполнил наши распоряжения», - акцентировал Н.Азаров.