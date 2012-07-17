Азаров не стесняется спрашивать у чиновников про туалеты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после посещения Деснянской водопроводной станции.

Глава правительства отметил, что ситуация с качеством воды в Киеве удовлетворительная, но во многих регионах Украины качество воды значительно хуже.

«Если говорить в целом по Украине, то у нас 70% сельских населенных пунктов не имеют канализации. Мы ставим задачу, чтобы сельские школы имели теплые туалеты, чтобы дети наши не бегали в туалет на улицу в минус 36 градусов, и не простужались… Я не стесняюсь спрашивать, когда приезжаю (в регионы) и не просто спрашивать буду. Вот 1 сентября наступит, будем принимать меры к тем, кто не выполнил наши распоряжения», - акцентировал Н.Азаров.