Сегодня будут допрашивать Луценко
08:40, 17 июля 2012Политика
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Печерский райсуд Киева сегодня будет допрашивать Луценко по делу об организации незаконной слежки
Юрия Луценко привезут на допрос
Сегодня в 9.15 в Печерском районном суде г. Киева состоится очередное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.
Как сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона», судья Анна Медушевская, вопреки ходатайству защиты назначила допрос Ю.Луценко именно на этот день.
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