Сегодня будут допрашивать Луценко

Сегодня в 9.15 в Печерском районном суде г. Киева состоится очередное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

Как сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона», судья Анна Медушевская, вопреки ходатайству защиты назначила допрос Ю.Луценко именно на этот день.