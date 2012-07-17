Сегодня будут допрашивать Луценко

08:40, 17 июля 2012
Политика
889 0

Печерский райсуд Киева сегодня будет допрашивать Луценко по делу об организации незаконной слежки

Юрий Луценко

Сегодня в 9.15 в Печерском районном суде г. Киева состоится очередное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

Как сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона», судья Анна Медушевская, вопреки ходатайству защиты назначила допрос Ю.Луценко именно на этот день.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter