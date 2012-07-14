Азаров еще надеется на кредиты МВФ

Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу «Евроньюз», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По словам Н.Азарова, именно позитивная оценка реформ в Украине, которую дал Совет директоров МВФ, вселяет оптимизм в перспективы сотрудничества Украины и МВФ.

«Конечно, именно на это я надеюсь. Последние мои переговоры, как и переговоры моих помощников с руководителями и экспертами МВФ, наметили главное: у нас есть понимание в этом вопросе», - отметил Н.Азаров.

По его словам, специалисты МВФ отметили, что большинство параметров программы выполняются. «Мы находимся в рамках бюджетного дефицита, установленного нашим соглашением с МВФ, все наши монетарные показатели также в рамках маяков», - сказал премьер, добавив, что Украина подтвердила свою кредитоспособность, сохраняя при этом хорошие темпы роста экономики.

«Вот этот позитив, который накоплен за последнее время, дает нам основания оптимистично смотреть на возможность продолжения нашего сотрудничества с МВФ», - заявил Н.Азаров.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда дал объективную и сбалансированную оценку текущей ситуации в Украине. В частности, Совет директоров МВФ отмечает возобновление экономического роста в Украине после кризиса 2008-2009 годов, снижение уровня инфляции и дефицита госбюджета, высоко оценивает усилия власти по проведению реформ (принятие нового пенсионного законодательства, Налогового и Таможенного кодексов). Также Фонд положительно оценивает прогресс, который был достигнут в банковском секторе.