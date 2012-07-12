Еврокомиссия обеспокоена переносом рассмотрения кассации Тимошенко

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле.

"Мы с озабоченностью приняли к сведению сегодняшнее решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел еще раз перенести просмотр вердикта по делу Ю.Тимошенко", - говорится в сообщении.

"Насколько мы понимаем последнее решение суда, присутствие Ю.Тимошенко в судебной комнате является правом, которое она может выбрать, но не обязанностью, а по нашей информации, Ю.Тимошенко четко выразила свое желание не пользоваться этим правом", - отметили в пресс-офисе Ш.Фюле.

В пресс-офисе также напомнили, что Европейский Союз был глубоко разочарован приговором, вынесенным по делу Ю.Тимошенко в октябре прошлого года, а также результатами апелляционного процесса.

"Вердикт был вынесен после судебного процесса, который не соответствовал международным стандартам честности, прозрачности и независимости судебной ответственности", - отметили в пресс-офисе.

"ЕС надеется на пересмотр дела без ненужных задержек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявил перерыв в рассмотрении кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко в газовом деле до 16 августа.

По словам председательствующего в суде Станислава Мищенко, такое решение принято с целью обеспечения объективного рассмотрения жалобы.

Это уже третье решение суда о переносе рассмотрения жалобы: назначенное на 15 мая, оно сначала был перенесено на 26 июня, а затем - на 12 июля.

Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.