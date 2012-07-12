Янукович и Путин разговаривают в кабинете Рузвельта

18:03, 12 июля 2012
Политика
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Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича начались в Ялте.

Виктор Янукович и Владимир Путин перед началом встречи в государственной резиденции «Ново-Огарево». 20 марта

Встреча лидеров двух стран предваряет пятое заседание российско-украинской межгосударственной комиссии.

Как сообщает РИА «Новости», беседа глав двух государств проходит в кабинете Рузвельта Ливадийского дворца.

В.Янукович встретил В.Путина у входа во дворец, тепло поприветствовал его. Фотографы сделали несколько кадров, и президенты отправились в кабинет для переговоров.

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