Янукович и Путин разговаривают в кабинете Рузвельта

Встреча лидеров двух стран предваряет пятое заседание российско-украинской межгосударственной комиссии.

Как сообщает РИА «Новости», беседа глав двух государств проходит в кабинете Рузвельта Ливадийского дворца.

В.Янукович встретил В.Путина у входа во дворец, тепло поприветствовал его. Фотографы сделали несколько кадров, и президенты отправились в кабинет для переговоров.