Янукович и Путин разговаривают в кабинете Рузвельта
18:03, 12 июля 2012Политика
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Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича начались в Ялте.
Янукович встречается с Путиным
Встреча лидеров двух стран предваряет пятое заседание российско-украинской межгосударственной комиссии.
Как сообщает РИА «Новости», беседа глав двух государств проходит в кабинете Рузвельта Ливадийского дворца.
В.Янукович встретил В.Путина у входа во дворец, тепло поприветствовал его. Фотографы сделали несколько кадров, и президенты отправились в кабинет для переговоров.
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