Защитники языка озвучили требования к оппозиции

По словам голодающих, оппозиционные лидеры должны сделать выводы и начать работу над ошибками.

"6 июля вы, лидеры оппозиционных партий объявили о своей победе, провели ряд пресс-конференций и оставили протест. Вы покинули поле боя возле Украинского дома. Вы оставили судьбу украинского языка на милость Литвина и Януковича. Закон о языке не остановлен окончательно. Партия регионов активно организовывает "поддержку" закона Колесниченко-Кивалова в регионах. Из-за протестных действий возбуждены уголовные дела. Оппозиционные политики разъехались делить списки и округа", - цитирует обращение к оппозиции gazeta.ua.

Требования протестующих:

1. Исключить из своих рядов народных депутатов, по преступной небрежности которых был проголосован антиукраинский языковой закон. В первую очередь наказание должны нести А.Кожемякин, Н.Мартыненко и Н.Томенко, которые отвечают за организацию работы оппозиции в сессионном зале.

2. Назначить ответственных за противодействие языковому террору власти.

3. Лидер Объединенной оппозиции А.Яценюк должен персонально взять на себя ответственность за свертывание акций протеста и в случае вступления в силу закона сложить с себя полномочия оппозиционного лидера.

4. Отказаться от использования партийных брендов во время акций национального сопротивления.

5. Обязаться не брать в списки своих партий лиц, голосовавших за Харьковские соглашения, конституционные изменения 2011 года, налоговый кодекс, закон о языках.

6. Включить в программы партий пункт о защите и развитии украинского языка и культуры.

Голодающие требуют от оппозиции сообщить о решении по обозначенным ими вопросам до 16 июля.