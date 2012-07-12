Судья пригрозил выгнать депутатов Тимошенко из зала суда

Судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав Мищенко предупредил народных депутатов о возможности удаления из зала судебных заседаний, если они будут продолжать нарушать порядок во время рассмотрения жалобы экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Мищенко заявил, когда депутаты начали создавать шум, чтобы помешать представителю государственного обвинения Оксане Дрогобицкой выразить свою позицию относительно возможности рассмотрения жалобы в отсутствие Ю.Тимошенко.

"Предупреждаю – если еще раз будет нарушен порядок, я объявлю перерыв, удалю всех из зала, кроме участников процесса", - заявил С.Мищенко.

Как сообщал УНИАН, в зале судебных заседаний присутствуют около 20 народных депутатов, которые представляют оппозиционные фракции парламента.