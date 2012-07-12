Яценюк убежден, что кассацию перенесут

10:30, 12 июля 2012
Политика
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Яценюк убежден, что Высший спецсуд в очередной раз перенесет рассмотрение кассационной жалобы Тимошенко.

Яценюк не строит илюзий

Лидер Объединенной оппозиции «За Батькивщину» Арсений Яценюк убежден, что сегодняшнее заседание Высшего специализированного суда по рассмотрению кассационной жалобы на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по газовому делу в очередной раз будет перенесено, поскольку власти не выгодно, чтобы Европейский суд по правам человека признал нарушение ее прав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле Высшего спецсуда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел.

«Нам абсолютно понятно, что таким образом они (власть – УНИАН) не дают нам возможности обратиться в Европейский суд по правам человека и получить такое же решение, которое было по делу Юрия Луценко. У меня нет никаких сомнений в том, что Европейский суд вынесет решение о незаконности как возбуждения уголовного дела против Тимошенко, так и относительно незаконности приговора по надуманным обстоятельствам», - сказал А.Яценюк.

При этом он подчеркнул, что власть прилагает все усилия, чтобы отсрочить обращение в ЕСПЧ.

По словам лидера Объединенной оппозиции, «какая бы фамилия не была у судьи, нам поняло, кто руководит этим балетом, – так называемым судом. Я имею в виду, что фамилия этого судьи – Янукович».

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. “Суд признал нарушение статьи 5 (Конвенции о защите прав человека – УНИАН) – незаконность содержания под стражей Ю.Луценко. Также он признал наличие политических мотивов” - сказала адвокат Ю.Луценко Валентина Теличенко.

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу Ю.Тимошенко 28 августа. Обращение Ю.Тимошенко в суд касается нарушения базовых статей Европейской конвенции о защите прав человека.

Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, потом перенесено на 26 июня, затем - на 12 июля. Ю.Тимошенко трижды обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.

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