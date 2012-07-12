Яценюк убежден, что кассацию перенесут

Лидер Объединенной оппозиции «За Батькивщину» Арсений Яценюк убежден, что сегодняшнее заседание Высшего специализированного суда по рассмотрению кассационной жалобы на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по газовому делу в очередной раз будет перенесено, поскольку власти не выгодно, чтобы Европейский суд по правам человека признал нарушение ее прав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле Высшего спецсуда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел.

«Нам абсолютно понятно, что таким образом они (власть – УНИАН) не дают нам возможности обратиться в Европейский суд по правам человека и получить такое же решение, которое было по делу Юрия Луценко. У меня нет никаких сомнений в том, что Европейский суд вынесет решение о незаконности как возбуждения уголовного дела против Тимошенко, так и относительно незаконности приговора по надуманным обстоятельствам», - сказал А.Яценюк.

При этом он подчеркнул, что власть прилагает все усилия, чтобы отсрочить обращение в ЕСПЧ.

По словам лидера Объединенной оппозиции, «какая бы фамилия не была у судьи, нам поняло, кто руководит этим балетом, – так называемым судом. Я имею в виду, что фамилия этого судьи – Янукович».

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. “Суд признал нарушение статьи 5 (Конвенции о защите прав человека – УНИАН) – незаконность содержания под стражей Ю.Луценко. Также он признал наличие политических мотивов” - сказала адвокат Ю.Луценко Валентина Теличенко.

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу Ю.Тимошенко 28 августа. Обращение Ю.Тимошенко в суд касается нарушения базовых статей Европейской конвенции о защите прав человека.

Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, потом перенесено на 26 июня, затем - на 12 июля. Ю.Тимошенко трижды обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.