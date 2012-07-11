Шуфрич заявил, что его миссия - не допустить к власти «кролика Сеню»

Заместитель секретаря СНБО Нестор Шуфрич в Донецке на встрече со студентами назвал руководителя партии "Фронт перемен" Арсения Яценюка "кроликом Сеней".

"Я очень обеспокоен реанимацией постющенковских политиков. И я буду всеми силами стараться не допустить их к власти. Пока только Партия регионов способна что-то сделать в Украине. И предложить больше, чем другие политические силы. Если бы я увидел что-то новое в избирательной гонке , возможно и не был бы так уверен. А сейчас ситуация повторяется. При власти уже были люди, которые эту власть не могли удержать. Сначала поссорились с Тимошенко, потом - с Яценюком, потом - между собой. Поэтому моя политическая задача - не допустить потомков Ющенко к власти. Прежде всего - Яценюка. Я называю его команду "Кролик Сеня во главу авец", - цитирует Шуфрича Gazeta.ua.

Также он обвинил Яценюка в плохом отношении к людям.

"Однажды его подчиненные мерзли на улице, пока он читал газеты. Он не ценит людей, не заботится о них. Зато сделал себе в кабинете ремонт за 3 миллиона гривен, когда был спикером. Сделал не в кабинете спикера. А в том кабинете, куда должен идти, когда его снимут с должности председателя парламента. Такой он человек, и я не допущу, чтобы он пришел к власти ", - резюмировал Шуфрич.