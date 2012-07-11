Янукович хочет, чтобы суды над Тимошенко завершились быстрее

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что любые комментарии по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко можно давать только после завершения судебного процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии. Разговор состоялся в Юсуповском дворце в Крыму.

«Я думаю, нужно дождаться решения судов. После того, как они рассмотрят эти вопросы - можно будет что-то комментировать», - сказал В.Янукович. Он в очередной раз подчеркнул, что сегодня не имеет права давать какие-либо правовые оценки ситуации вокруг Ю.Тимошенко.

В то же время Президент отметил, что в данном вопросе речь идет о ряде юридических фактов, которые должны получить оценку в судах.

Президент также высказал мнение, что Ю.Тимошенко, очевидно, должна сама быть заинтересована в скорейшем рассмотрении судом всех вопросов, но она всячески сопротивляется тому, чтобы суды рассматривали эти вопросы. «По-видимому, есть причины? Это ее способ защиты - политический», - сказал глава государства.

«Мы за то, чтобы как можно скорее прошли суды, судебный процесс, и затем уже можно было бы сделать выводы», - сказал Виктор Янукович.

Пока, сказал глава государства, существует пакет вопросов по делу Ю.Тимошенко, на которые нет ответов. «А политический процесс вокруг этого идет. Но это еще раз подчеркивает, что Украина - открытая демократическая страна», - отметил Президент.