Янукович хочет, чтобы суды над Тимошенко завершились быстрее
Президент заявляет, что не будет давать комментарии по делу Тимошенко до завершения судов.
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что любые комментарии по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко можно давать только после завершения судебного процесса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии. Разговор состоялся в Юсуповском дворце в Крыму.
«Я думаю, нужно дождаться решения судов. После того, как они рассмотрят эти вопросы - можно будет что-то комментировать», - сказал В.Янукович. Он в очередной раз подчеркнул, что сегодня не имеет права давать какие-либо правовые оценки ситуации вокруг Ю.Тимошенко.
В то же время Президент отметил, что в данном вопросе речь идет о ряде юридических фактов, которые должны получить оценку в судах.
Президент также высказал мнение, что Ю.Тимошенко, очевидно, должна сама быть заинтересована в скорейшем рассмотрении судом всех вопросов, но она всячески сопротивляется тому, чтобы суды рассматривали эти вопросы. «По-видимому, есть причины? Это ее способ защиты - политический», - сказал глава государства.
«Мы за то, чтобы как можно скорее прошли суды, судебный процесс, и затем уже можно было бы сделать выводы», - сказал Виктор Янукович.
Пока, сказал глава государства, существует пакет вопросов по делу Ю.Тимошенко, на которые нет ответов. «А политический процесс вокруг этого идет. Но это еще раз подчеркивает, что Украина - открытая демократическая страна», - отметил Президент.