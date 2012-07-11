Генпрокурора не интересует, что Янукович принимает дорогие подарки

Генеральный прокурор Виктор Пшонка не видит оснований для проверки прокуратурой законности принятия Президентом Украины Виктором Януковичем дорогого подарка на день рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос журналиста, не намерена ли прокуратура проверить законность получения В.Януковичем картины, стоимость которой в несколько раз превышает допустимую для подарков чиновникам, В.Пшонка сказал: «Я думаю, что в этом вопросе будет возможность определиться, можно запрос сделать в Администрацию Президента».

Генпрокурор добавил: «Ничего здесь особенного нет. У каждого есть день рождения и каждому вручают подарки, но все то, что превышает, вы знаете, что есть порядок определения, занесения в декларацию. При чем здесь прокуратура?».

Как известно, народные депутаты от Партии регионов подарили на день рождения В.Януковичу 9 июля картину с изображением Свято-Успенской Святогорской Лавры. По данным СМИ, картина стоит около 8 тысяч гривен.