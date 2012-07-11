Сетям «Опора» и «Спільна справа» посоветовали тщательнее проверять информацию

Гражданские сети «Опора» и «Спільна справа» должны более тщательно проверять любую информацию, которую они обнародуют в своих отчетах, в противном случае эти гражданские сети утратят доверие. Об этом в комментарии «Главкому» заявил заместитель директора Института информационного общества Ярослав Павловский.

По словам эксперта, «в последнее время обе организации мониторят ход избирательной кампании, которая, кстати, де-юре еще не началась. При этом организации иногда дезинформируют журналистов и экспертов, которые ссылаются на результаты «полевых исследований» данных организаций».

«Например, на прошлой неделе, во время внеочередной 25 сессии, городской совет Феодосии внес изменения и дополнения в Программу социально-экономического развития на 2012 год. Городскими властями было привлечено более 24 млн грн. из государственного бюджета на социально-экономическое развитие города и около 2 млн грн. – на реконструкцию коммунальных дорог. Но вчера это было увязано исключительно с выборами и якобы деятельностью провластных кандидатов».

«Возможно, такие заявления направлены на то, чтобы сказать местной власти – не надо ничего делать, ждите выборов. Но конструктивен ли такой подход?», - подчеркнул эксперт.

«Тот, кто знает, как формируется и наполняется бюджет, понимает, насколько это длительный процесс. И привлечение дополнительных средств – это в первую очередь заслуга местной власти, - подчеркнул Павловский. – Если все переводить в политическую плоскость, то тогда мы будем иметь лишь негативные последствия. Не надо умалять достоинства местного самоуправления».