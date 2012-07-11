Эксперты о выборах, видеокамерах и Эстонии

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразили председатель правления Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр Черненко и председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко.

"Эти камеры не сделают выборы лучше, но и не сделают их хуже. Камеры действительно могут зафиксировать какие-то форс-мажорные вещи на участках - какие-то драки, вбросы... Но есть очень много вещей, которые эти камеры не зафиксируют, но которые могут повлиять на результат", - сказал А.Черненко.

Председатель правления КИУ считает абсурдными заявления о том, что видеокамеры будут препятствовать избирателям в голосовании. "Никакие камеры не сделают выборы демократическими, но сказать, что камеры будут влиять на сознание избирателя и их запугивать, - это тоже абсурдно заявлять. И для международных наблюдателей это не будет определяющим фактором. Они просто отметят факт их наличия", - отметил он.

В то же время А.Черненко обратил внимание на тот факт, что на закупку видеокамер планируется потратить около 1 млрд грн, в то время как на проведение выборов - 1 млрд 200 тыс. грн.

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"Бесспорно, это огромные деньги, лучше бы они пошли на зарплаты членов избирательных комиссий и на оборудование участков. Если после этого эти камеры будут пылью покрываться – это, конечно, проблема, если это в дальнейшем будет использоваться в качестве инфраструктурного проекта - нет.

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Но это нужно было делать не сейчас, не под выборы. Нужно вообще коммуникацию делать очень сильно. Если выборы для этого станут поводом - пусть так будет", - объяснил председатель КИУ.

"К камерам может быть много вопросов, но в любом случае любой элемент прозрачности, который привносится в избирательную кампанию, если даже существует вопрос относительно его несовершенства, он все равно является шагом вперед. Я убежден, что через пару избирательных кампаний мы сможем созреть до той системы, которая сейчас внедрена в Эстонии, - то есть электронное голосование", - добавил в свою очередь К.Бондаренко.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно выделения средств на оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения.

С целью обеспечения публичности и открытости избирательного процесса во время проведения очередных выборов народных депутатов законом предусмотрено выделить Центральной избирательной комиссии средства по отдельной бюджетной программе "Создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году" в объеме 993,6 млн. грн для оснащения избирательных участков системами видеонаблюдения.

2 июля премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.