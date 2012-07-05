Пока оппозиция призывала защитить язык, который собираются украсть, у украинцев украли страну

11:30, 05 июля 2012
Разное
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Как говорится, следите за руками наперсточника. Отечественные политики в очередной раз грубо и цинично «развели» народ, воспользовавшись государственным языком, как примитивным инструментом в своей грязной игре.

Вчера, пока демонстранты, воодушевленные оппозицией, создавали красивую картинку для камер телеканалов и информационное поле для всех СМИ – как украинских, так и зарубежных, освещающих события в Украине – менее сотни депутатов в Раде, вооруженные карточками своих коллег для голосования, без шума и пыли проголосовали закон, разрешающий проводить ряд государственных закупок без тендеров.

Во-вторых, под прикрытием «языковых» митингов нардепы разрешили Кабмину увеличить дефицит госбюджета, а также брать (видимо, на покрытие этого дефицита) кредиты. Сейчас наиболее обсуждаемым из таковых является заем с процентами у Китая в 3 миллиарда долларов.

Также карточки народных избранников выделили около миллиарда гривень на установки веб-камер на избирательных участках. Судя по всему, этот миллиард, или его существенная часть, достанутся в «распил» Укртелекому, который, скорее всего, будет обеспечивать интернет-соединение с этими самыми веб-камерами, и, таким образом, за государственный счет построит себе инфраструктуру для передачи данных в отдаленные села и веси страны. Хотя, если вдруг кто забыл, - с недавних пор Укртелеком – компания частная.

А еще на 170 миллионов гривень тихо и без проблем было увеличено финансирование Генеральной прокуратуры. И это при том, что «представители ока государева» и так получили на свои нужды в 2012 году рекордную сумму — свышe 2 млрд. грн. И при том, что на миллион в тоже самое время было сокращено финансирование правовой помощи украинцам при рассмотрении уголовных дел.

Ну, и, совсем уж мелочь – для назначения спикера парламента теперь, если Литвин подпишет уже проголосованный закон – нужно всего-то 226 голосов (ранее – 300).

С более полным списком прекрасных законодательных побед парламентского большинства, оставшихся без внимания общественности, можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

К слову, напомню, когда законопроект «Об особенностях языковой политики» голосовался в первом чтении, под шумом вокруг него был замаскирован закон, разрешающий передачу в аренду и концессию украинских портов – пожалуй, последнего, после ГТС, более-менее ценного актива, ранее находившегося в неприкосновенной собственности украинского народа.

Теперь жду от всех сопричастных заверений в том, что в действиях оппозиции и власти нет явного и очевидного сговора.

P.S. Накануне в Фейсбуке разгорелась жаркая дискуссия о том, что же заставляет оппозицию столь однозначно подыгрывать власти в деле окончательного дерибана государства. Вполне возможно, что все мотивы, заставившие оппозиционеров покинуть парламент и дать кучке кнопкодавов украсть миллиарды под отдаленное эхо «языковых» демонстраций, нам никогда не станут известны. Но, по крайней мере, сейчас на поверхности лежит один, очень существенный, объединяющий парламентские большинство и меньшинство, фактор: сам факт языкового закона позволяет пиариться и мобилизировать электорат.

Дело в том, что, судя по последним опросам, лишь 40% наших сограждан собираются идти на выборы. И, в зависимости от погоды в день выборов, активных избирателей может стать еще меньше. Гораздо меньше. Многие из тех, благодаря кому сейчас опросы общественного мнения показывают «красивые» проценты у ПР и объединенной оппозиции, могут остаться дома или уйти погулять на природу, вместо того, чтоб в последнее воскресенье октября толпиться в избирательных участках. Однако, традиционно, до участков все же дойдут пенсионеры и политически озабоченные товарищи, среди которых много радикалов. В итоге, в реальности при подсчете голосов есть риск получить совсем не «опросные» результаты, например, для коммунистов или «Свободы» Тягнибока - т.к. электорат этих и подобных политсил, в отличие от симпатиков ПР и Арсения Яценюка, в плане волеизъявления куда дисциплинированней. Такой расклад не выгоден ключевым игрокам нынешнего украинского политикума. Как по мне, вполне веский аргумент для нечестной, но взаимовыгодной игры.

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