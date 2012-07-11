В Ужгороде из-за долгов отключают фонари и светофоры

Как сообщил УНИАН генеральный директор ОАО "Закарпатьеоблэнерго" Василий Ковач, из-за задолженности в 240 тыс. грн "в городе были отключены все фонари уличного освещения, а светофоры не работают уже несколько дней".

По словам В.Ковача, для решения этого вопроса он сегодня встречался с мэром Ужгорода Виктором Погореловым и председателем Закарпатской ОГА Александром Ледидой.

«Разбираемся. Есть варианты решения этой проблемы. Мы над этим работаем, потому что вопрос нужно решить», - отметил он.

В частности, как сообщил в свою очередь В.Погорелов, часть долга, 47 тыс. грн, город обещает выплатить в течение нескольких дней. Другую часть - позже. Но когда именно - не уточнил.

Руководитель «Закарпатьеоблэнерго» сказал, что на это согласился и пообещал, что уличное освещение и светофоры вскоре заработают.