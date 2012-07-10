Власенко заявляет, что «организатор» харьковских врачей торговал детьми

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Тимошенко, депутат от БЮТ Сергей Власенко.

"Сегодня харьковские врачи проводили встречу с доктором Хармсом. Я заинтересовался одной простой вещью: главой этой группы и явным организатором харьковских врачей выступил некий главный врач Харьковской больницы скорой помощи Богдан Федак", - напомнил он.

"Я почему-то для себя это имя заметил как знакомое и просто начал, так сказать, поднимать информацию по этому человеку. Богдан Федак - это львовский врач, который в конце 90-х годов работал руководителем Львовской областной больницы скорой помощи. И был замешан в скандале по продаже детей за границу. Тогда продали из львовских клиник в Америку 130 детей", - заявил Власенко.

Депутат также сообщил, что в том деле Федак "получил два года, и если я не ошибаюсь, еще и без права занимать должности в медицинской отрасли".

"После этого он стал помощником народного депутата Игоря Шурмы, который сейчас работает заместителем губернатора Добкина в Харьковской области. И этот Шурма его перетащил в Харьков и назначил главным врачом больницы скорой помощи", - рассказал депутат.

"И вот этот человек сегодня рассказывал СМИ, какой плохой врач Хармс, и что он говорит вещи, которые не воспринимают украинские врачи и т.д. У меня вопрос, может ли этот человек вообще работать врачом и задавать какие-то вопросы немецким врачам от клиники с мировым именем?", - подытожил Власенко.

Как известно, во вторник представители Харьковского медицинского общества встретились с немецким врачом Лутцем Хармсом в больнице "Укрзализныци" в Харькове, где находится Юлия Тимошенко.