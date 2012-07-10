Суд перенес слушание дела Луценко на день, когда тот должен был ехать к врачам

18:41, 10 июля 2012
Политика
1398 0

Печерский районный суд Киева 13 июля в 8.15 продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в организации незаконной слежки.

Судьи вместо врачей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня около 18.00 объявила председательствующая на судебном процессе судья Анна Медушевская.

Предусматривается, что на следующем заседании суд продолжит ознакомление с материалами дела.

Перед этим Луценко сообщил, что на 13 июля у него запланирован выезд в больницу.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности министра он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как говорится в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче В.Сацюка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter