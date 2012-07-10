Януковичу пел Стас Михайлов, поздравляли друиды, а астрологи предупредили о предательстве

Дело в том, что резиденция №11 (трехэтажный домик с пентхаусом, кинозалом, спорткомплексом и вертолетной площадкой) имеет славу «нехорошей квартиры» — здесь в 1991 году Михаил Горбачев узнал о ГКЧП, пишет «Сегодня». Местные рассказывают, что с субботы в поселке повсюду — правоохранители.

По заявлению пресс-службы, празднование должно было пройти в «семейном кругу», но работники аэропорта в Симферополе рассказывают, что встречали чартеры со звездами российской эстрады. Прибыли Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова — концерты на полуострове у них не запланированы.

Поздравили президента и друиды (жрецы — последователи культа кельтов). Верховный друид Крыма Иван Грабовой рассказал, что жрецы написали стих-поздравление Януковичу: «Друиды поведут народные колонны, пойдут голосовать за регионы. Нам ноосфера будет помогать, проблемы сложные решать», а еще чародеи подготовили энергетический подарок: «Мы коллективно обратимся к силам природы, чтобы поддержать Януковича. Мы можем держать перед глазами фото человека и действовать на ауру на расстоянии».

Поздравления от фракции ПР президент принимал в 11.30. Как рассказал нардеп Вадим Колесниченко, для депутатов пришлось нанимать несколько автобусов, ведь собрались поздравлять около 70 членов фракции и подарок приготовили один на всех: «Это картина «Святогорье» с изображением Святогорской Лавры. «Самое главное — относиться ко всем с любовью, и будем жить в мире», — сказал нам президент. «Будем любить», — ответили мы. Выпили по бокалу и разъехались».

Автор картины донецкий художник Петр Васюков рассказал, что не знает ни цену, ни имени покупателя, так как продавали работу галеристы, но на одном из интернет-аукционов это полотно до сих пор предлагают купить за 7993 грн. «Вообще, мои работы уже есть в коллекциях первых руководителей. Я писал портрет бывшего президента Кучмы с женой. А эту картину выбрали, потому что Янукович — православный христианин, сам бывал в Лавре», — говорит художник.

В день рождения Виктора Януковича астрологи по натальной карте (персональный гороскоп) составили для него свой прогноз на год.

«У президента появятся дополнительные политические бонусы, будет расти рейтинг, потому что символ популярности, Луна, сходится с Плутоном. То есть здесь ситуация благоприятная. Но среди его подчиненных будет борьба за власть и кто-то кого-то сместит. Вообще, президенту нужно обратить пристальное внимание на свое ближайшее окружение. Его могут предать, — предостерегает астролог Влад Росс. — Также Виктору Януковичу следует обратить внимание на здоровье в октябре и ноябре, когда будут выборы. А вот в семье, с сыновьями, вижу блестящие отношения, здесь все отлично. Они будут его радовать. Также вижу смену «декораций», возможны переезды. Только лучше сократить количество авиаперелетов — в воздухе могут быть неприятности».

По словам Росса, абсолютно благоприятный период для президента во многих сферах начнется после новогодних праздников в 2013 году.