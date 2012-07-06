Тягнибок теперь знает - против банды украинофобов можно бороться

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», об этом он заявил сегодня во время выступления на митинге возле Украинского дома.

О.Тягнибок сказал: «Мы сделали несколько очень нужных вещей в течение последних нескольких дней. Самое важное: представители оппозиционных сил смогли не просто сесть за стол переговоров и подписать некие документы о будущем сотрудничестве - мы смогли в этот чрезвычайно важный для государства момент принимать правильные решения и их реализовывать».

«Мы сумели провести такую акцию протеста, что люди поверили лидерам оппозиционных сил, и теперь каждый из нас, возвращаясь с этой площади, знает, как можно и что действительно можно побеждать этот режим. То, что мы получили на днях - это осознание, что с этими бандитами бороться не просто возможно - их можно побеждать», - отметил лидер ВО «Свобода».

«В предвкушении наших дальнейших побед не помню, когда еще за годы независимости украинские патриоты, мотивируясь силой духа, смогли отразить наступление вооруженных спецподразделений. Когда «беркутовцы» неожиданно прорвались сюда и были уже буквально в нескольких метрах от дверей Украинского дома, чтобы занять этот плацдарм и создать зеленый коридор Януковичу, украинские патриоты, став плечом к плечу, с криками «Вместе - сила!" остановили их и защитили наше право на родной язык, на будущее. Суть этой победы: если мы, украинцы, достойны, если мы идейны - мы всегда победим. И каждый теперь знает - против этой банды украинофобов можно бороться, и мы победим», - убежден О.Тягнибок.

Он уверен: чрезвычайно важно, что в разных областях Украины начались акции протеста.

Как считает лидер ВО «Свобода», «все, кто принадлежит к партиям, контролируемым «регионами», должны определиться, с кем они - или с народом, или с антиукраинским режимом. И то, что Литвин подал в отставку - это тоже наша победа, потому что они там, на Печерских холмах, чувствуют опасность, они боятся миллионов украинцев, готовых защищать свои права. Испугался и сам Янукович, так и не пришел сюда даже под прикрытием своего многочисленного полицейского войска».