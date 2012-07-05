ОБСЕ пришлет в Украину 700 наблюдателей

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, об этом заявил директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Янеж Ленарчич сегодня во время рабочей встречи с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Андреем Магерой.

На встрече, которая происходила по просьбе миссии БДИПЧ ОБСЕ, обсуждались вопросы подготовки ЦИК к парламентским выборам и будущей международной наблюдательной миссии этой организации.

А.Магера сказал, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - очень почтенная и уважаемая организация и отметил ее позитивную роль для развития всех стран, особенно для стран так называемой молодой демократии.

Во время встречи заместитель председателя ЦИК проинформировал о подготовке к будущим выборам народных депутатов Украины, а также об определенных особенностях избирательного процесса. Особенно глубоко стороны обсудили актуальные вопросы формирования избирательных комиссий разного уровня.

В свою очередь, Я.Ленарчич заверил, что БДИПЧ ОБСЕ будет работать в Украине честно, открыто и прозрачно, без предвзятости и заранее подготовленных суждений.

В завершение встречи заместитель председателя ЦИК выразил готовность всячески способствовать будущим наблюдателям с первого дня их работы в Украине.