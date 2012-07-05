В Запорожье защитник украинского языка приковал себя к перилам ОГА (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на площади перед зданием Запорожской ОГА по инициативе областной общественной организации «Просвита» состоялся митинг протеста против языкового закона, в котором приняли участие более 100 человек с флагами, символикой «Просвиты» и транспарантами.

Проведение данной акции было запрещено судом, в связи с чем милиция практически сразу же после ее начала задержала главу правления запорожской «Просвиты» Олега Ткаченко.

«Сегодня Запорожский административный суд запретил Ткаченко (именно он подавал заявку на проведение акции от «Просвиты» – УНИАН) проведение акции на площади Фестивальной перед зданием ЗОГА, однако члены «Просвиты» на митинг собрались. И когда прибывший на Фестивальную государственный исполнитель зачитал решение суда, выполнять его отказались», - пояснили действия правоохранителей в руководстве Запорожского горотдела милиции.

При этом, чтобы задержать О.Ткаченко, правоохранителям пришлось вызывать слесаря: после объявления решения суда О.Ткаченко приковал себя, еще одного участника акции и ребенка цепью с навесными замками к перилам пандуса Запорожской облгосадминистрации.

После того как глава запорожской «Просвиты» был высвобожден, его посадили в автомобиль и доставили в Орджоникидзевский райотдел милиции для составления админпротокола, часть участников акции протеста проследовала к Орджоникидзевскому РОВД, остальные, закрыв транспаранты и свернув флаги с символикой «Просвиты» продолжали акцию под государственными знаменами.

По словам представителей руководства Запорожского горуправления внутренних дел, акция продолжалась более часа и никто более из митингующих задержан не был.