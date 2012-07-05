«Свобода» пожаловалась на Беркут в прокуратуру

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», 4 июля в 10.30 во время попытки разогнать мирную акцию протеста возле Украинского дома работники «Беркута» разбили стекло с фронтальной стороны здания.

Действия работников «Беркута» принадлежат к категории деяний, которые квалифицируются по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины как «преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое причинило вред в крупных размерах», говорится в сообщении.

В заявлении, поданном в Генеральную прокуратуру Украины, прокуратуру Киева и прокуратуру Шевченковского района, ВО «Свобода» требует проверить информацию относительно наличия в действиях работников «Беркута» состава преступления, которое квалифицируется по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, а также принять соответствующие меры по привлечению виновных в причинении материального ущерба помещению Украинского дома к ответственности.