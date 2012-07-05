Freedom House: США могут распространить санкции против России и на Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Freedom House Дэвид Креймер во время представления продолжения отчета организации о ситуации в Украине «Сигнал тревоги – раунд 2: в защиту демократии в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «На Западе обсуждается возможность применения санкций к Украине. В отчете мы говорим, что хотя мы не являемся сторонниками санкций в это время, но существует возможность того, что США применят санкции, как, например, они применяют к России, чтобы это служило звоночком для высших эшелонов власти, что страна находится на порочном пути».

В отчете содержатся рекомендации относительно улучшения ситуации для гражданского общества, медиа, в сфере выборов, прекращения выборочных преследований и противодействия коррупции.

«Отсутствие улучшения в этих направлениях будет означать, что обсуждение возможности применения санкций против украинских должностных лиц – которое сегодня ограничивается частными разговорами в среде политиков и лидеров, ответственных за внешнюю политику, – выйдет на новый уровень», - отмечается в отчете.

Кроме того, в документе отмечается, что в Конгрессе США рассматривается законопроект, направленный в первую очередь на Россию, относительно введения запрещения на въезд и ареста активов должностных лиц, которые нарушали права человека. В соответствии с последней редакцией этого законопроекта, которая есть в Сенате, его могут применить и к другим странам, включая Украину.

В отчете также отмечается, что поддержка такого применения закона растет среди экспертов и депутатов парламентов стран Запада, даже среди отдельных депутатов украинского парламента.

«Слова «Украина» и «санкции» все чаще употребляются рядом – и это отображает уровень разочарования западных должностных лиц тем, что Виктор Янукович, кажется, не слышит и не желает слушать их аргументов», - отмечается в отчете.

Кроме того, во Freedom House отмечают, что украинское правительство проводит противоречивую политику. С одной стороны, украинское руководство пытается интегрировать Украину в Европу, подписав соглашение о зоне свободной торговли, с другой стороны - выхолостить украинскую оппозицию и гражданское общество.

«За два года украинская власть достигла незначительного прогресса относительно первой цели и слишком значительного - относительно второй», - отмечается в отчете.

В документе подчеркивается, что, в конце концов, украинская власть должна сделать свой выбор.

«Интеграция в Европу не может быть лишь противодействием России. Если проводить евроинтеграцию серьезно и искренне, она должна сопровождаться уважением к правам человека, а не их игнорированием. Украинская власть слишком замешкалась с демонстрацией серьезности своих намерений», - отмечается в отчете.

В документе также речь идет о том, что, хотя Украина и имеет большое значение, ее руководители не должны переоценивать важность своей страны для Европы.

«Некоторые из них ошибочно считают, что, невзирая на преследование оппозиции, фальсификацию выборов и давление на гражданское общество, западные лидеры, несмотря ни на что, решат, в конце концов, что Украина слишком важна, чтобы ее игнорировать. Сегодня Украина находится далеко не в центре внимания подавляющего большинства должностных лиц в Европе и США, которые ведут борьбу с финансовым и экономическим кризисом в своих собственных странах. Более того, развитие ситуации в Украине все больше утверждает в западных столицах мысль, что Украина на данный момент является скорее «головной болью», чем возможностью. Это впечатление, которое отвечает реалиям внутри Украины, является проблемой, которая должна быть устранена как можно скорее», - подчеркивается в отчете Freedom House.