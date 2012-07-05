Плющ говорит, что спикерство ему никто не предлагал

11:20, 05 июля 2012
Политика
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Народный депутат Иван Плющ (группа "Реформы ради будущего") опровергает информацию о том, что ему предлагали быть новым председателем Верховной Рады.

Иван Плющ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Плющ заявил сегодня журналистам.

«Мне не предлагали», - сказал он.

При этом И.Плющ выразил убеждение, что наилучший выход из ситуации, которая сложилась в парламенте после заявления об отставке спикера Владимира Литвина и вице-спикера Николая Томенко, - проведение досрочных выборов народных депутатов.

«И решение относительно их проведения должен принять именно парламент», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, утром 4 июля председатель ВР В.Литвин и его заместитель Н.Томенко подали в отставку из-за принятия парламентом 3 июля языкового закона.

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