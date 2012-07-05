Парубий говорит, что запрет суда на митинги оппозиционеров не касается

Окружной админсуд Киева запретил проводить акции протеста в центре столицы не оппозиции, а фермерскому хозяйству из Житомирской области. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от НУ-НС Андрей Парубий.

«Суд запретил неизвестному лицу с фамилией на букву«П» и Житомирскому фермерскому хозяйству. Согласно закону, должен быть назван субъект, которому запретили проведение акции, и этот субъект должен быть вызван на суд. Заявки на митинг подали городские организации Народного руха и «Батькивщины», но их не вызвали в суд. Поэтому мы трактуем это так, что запрет касается совсем других людей. К нам он не имеет никакого юридического отношения », - заявил Парубий.