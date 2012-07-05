Представители ОБСЕ от Тимошенко отправились в колонию

Докладчик Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, глава парламентской делегации Нидерландов в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Кескун Черуз и секретарь делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Арьен Вестерхофф после посещения Центральной клинической больницы "Укрзализныци" в г. Харькове, где проходит лечение экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, посетили Качановскую исправительную колонию (№ 54).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

«Во время пребывания в учреждении визитеры получили общую информацию от начальника учреждения о деятельности заведения, а также об особенностях деятельности учреждения на протяжении последнего времени», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «непосредственно К.Черуз и А.Вестерхофф ознакомились с производственными объектами учреждения, православным храмом на территории колонии, помещениями общеобразовательной школы и профессионально-учебного центра для женщин, магазином, библиотекой, клубом, комнатой психоэмоциональной разгрузки осужденных, комнатами для краткосрочных и длительных свиданий с осужденными женщинами, жилищными и коммунально-бытовыми помещениями для отбывающих наказание женщин и непосредственно с условиями содержания в учреждении осужденной Ю.Тимошенко».

Также в ГПтС информируют, что «по итогам визита в Качановскую исправительную колонию представители ОБСЕ выразили позитивные впечатления от увиденного, в частности относительно создания в этом учреждении надлежащих современных европейских условий для отбывания женщинами уголовного наказания в виде лишения свободы, и поблагодарили руководство учреждения и областного управления ГПтС за предоставленную возможность детально ознакомиться с работой учреждения».

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Как сообщал УНИАН, 4 июля докладчик Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, глава парламентской делегации Нидерландов в ПА ОБСЕ К.Черуз и секретарь делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ А.Вестерхофф посетили осужденную экс-премьер-министра Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, во время визита представители ОБСЕ на протяжении часа пообщались с руководством ЦКБ и на протяжении следующих двух часов - с осужденной Ю.Тимошенко.