В Збараже активисты ВО «Батьківщина» начали голодовку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батьківщина», голодают активисты партии на центральной площади райцентра.

Кроме того, руководители депутатских фракций ВО «Батьківщина», «Фронт Змін» и «Свобода» Збаражского районного совета подписали заявление об отказе принимать участие в пленарных заседаниях, пока Президент Украины не наложит вето на закон «Об основах государственной языковой политики».

«Учитывая то, что руководство районным советом осуществляют представители Партии регионов, мы считаем невозможным дальнейшее сотрудничество в районном совете и отказываемся принимать участие в работе сессий», - говорится в заявлении фракций.

Поддержать свою инициативу они также призвали депутатов других местных советов области.