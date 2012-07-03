Янукович хочет получить больше оснований для разгона Рады

Об этом говорится в ежегодном послании главы государства в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины в 2012 году, обнародованном на его сайте.

В частности, среди основных направлений конституционного реформирования Президент выделил расширение оснований для конституционно-правовой ответственности Верховной Рады в случае ее недееспособности; предоставление Верховной Раде возможности влиять на назначение членов Кабинета министров и их отставку, в частности, посредством внедрения процедуры интерпелляции; ограничение депутатской неприкосновенности и других иммунитетов по профессиональному признаку.

Кроме того, В.Янукович считает целесообразным установить в новой Конституции норму о принятии Верховной Радой законов и других актов большинством от присутствующих на заседании народных депутатов при условии присутствия не менее половины конституционного состава Верховной Рады.