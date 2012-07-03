Президент ПА НАТО: Тимошенко слаба и едва поднимается с кровати

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после встречи с Ю.Тимошенко сказал президент Парламентской ассамблеи НАТО Карл Ламерс.

«Я спросил у Юлии Тимошенко, как она чувствует себя. Она сказала, что сейчас ей немного лучше. Но физически она еще достаточно слаба. Она с трудом может вставать со своей кровати, и не может сидеть больше 15 минут. Но психологически она очень сильная, такая, как я ее знал», - сказал К.Ламерс.

Он отметил, что встреча с Ю.Тимошенко длилась больше часа.

По словам К.Ламерса, во время общения Ю.Тимошенко поблагодарила канцлера Германии, государственных деятелей стран Европы, представителей стран НАТО и врачей «Шарите», которые выражали ей поддержку.