Ефремов посоветует Ландику не судиться с LB.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам А.Ефремова, «это совершенно неперспективно, потому что депутат, находясь на своем рабочем месте, должен заниматься работой, а не личными вопросами». Об этом лидер фракции сказал, комментируя то, что переписку В.Ландик об освобождении своего сына вел во время заседания парламента, что и сфотографировали журналисты LB.ua.

Как сказал А.Ефремов, он не может настаивать на том, чтобы В.Ландик забрал свое заявление из правоохранительных органов, поскольку у фракции «не такая дисциплина, чтобы на чем-то настаивать».

В тоже время он отметил, что намерен сегодня поговорить с В.Ландиком по этому поводу и будет ему рекомендовать «не заниматься вопросами, которые не имеют логического завершения».

При этом А.Ефремов добавил: «Хотя, как мне кажется, конфликт там в другом».

Как сообщал УНИАН, В.Ландик обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за нарушение тайны переписки ресурсом LB.ua.

Соответствующее заявление депутат подал в прокуратуру Печерского района Киева, сообщает сайт LB.ua.

Депутат требует возбудить уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса (нарушение тайны переписки совершенное в отношении государственных или общественных деятелей), которая предусматривает наказание в виде заключения от трех до семи лет

В заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года «Ландик-старший спасает сына при помощи технологов и «правильных» комментариев на сайтах».

В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, который в тот момент находился под судом по обвинению в избиении девушки.

Юристы LB.ua, ознакомившись с запросом прокуратуры, не находят в действиях руководителей и журналистов издания неправомерных действий, а тем более состава преступления. Вместе с тем, по их мнению, дело не ограничится предварительной проверкой, и высока вероятность возбуждения уголовного дела уже в ближайшее время.