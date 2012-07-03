Ефремов посоветует Ландику не судиться с LB.ua
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов будет рекомендовать регионалу Владимиру Ландику не судиться с LB.ua и шеф-редактором издания Соней Кошкиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
По словам А.Ефремова, «это совершенно неперспективно, потому что депутат, находясь на своем рабочем месте, должен заниматься работой, а не личными вопросами». Об этом лидер фракции сказал, комментируя то, что переписку В.Ландик об освобождении своего сына вел во время заседания парламента, что и сфотографировали журналисты LB.ua.
Как сказал А.Ефремов, он не может настаивать на том, чтобы В.Ландик забрал свое заявление из правоохранительных органов, поскольку у фракции «не такая дисциплина, чтобы на чем-то настаивать».
В тоже время он отметил, что намерен сегодня поговорить с В.Ландиком по этому поводу и будет ему рекомендовать «не заниматься вопросами, которые не имеют логического завершения».
При этом А.Ефремов добавил: «Хотя, как мне кажется, конфликт там в другом».
Как сообщал УНИАН, В.Ландик обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за нарушение тайны переписки ресурсом LB.ua.
Соответствующее заявление депутат подал в прокуратуру Печерского района Киева, сообщает сайт LB.ua.
Депутат требует возбудить уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса (нарушение тайны переписки совершенное в отношении государственных или общественных деятелей), которая предусматривает наказание в виде заключения от трех до семи лет
В заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.
Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года «Ландик-старший спасает сына при помощи технологов и «правильных» комментариев на сайтах».
В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, который в тот момент находился под судом по обвинению в избиении девушки.
Юристы LB.ua, ознакомившись с запросом прокуратуры, не находят в действиях руководителей и журналистов издания неправомерных действий, а тем более состава преступления. Вместе с тем, по их мнению, дело не ограничится предварительной проверкой, и высока вероятность возбуждения уголовного дела уже в ближайшее время.